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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

الخطة توطين.. الحكومة تدرس استراتيجية صناعة المستلزمات الطبية محليا

السبت 23/يناير/2021 - 10:29 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
سمر محمدين
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مع مطلع عام 2020 وحلول جائحة كورونا المستجد، والتي أثرت سبلًا على قطاعات الدول المختلفة لاسيما قطاع الصحة، الأمر الذي أدى إلى هلاك النظام الصحي في دول عدة جراء ما خلفته فيروس كورونا من حالات إصابة ووفاة.

وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في مصر، شرعت الحكومة في وضع برنامج قومي استراتيجي لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، بالتماشي مع إجراء التجارب في محاولة الحصول على لقاح كورونا.

على الرغم من التداعيات السلبية التي تسبب فيها فيروس كورونا ف العالم، إلا أن الجائحة مثلت نقطة تحول في إعادة ترتيب أولويات الدول وهيكلة مقدراتها في القطاعات الأكثر أهمية، ومن هنا جاء التفكير في توطين صناعة المستلزمات الطبية والتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في تنمية هذه الصناعات.

وفي سياق متصل، عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة اجتماعات لوضع خطة استرتيجية لتوطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، على أن يتم مناقشتها ودراستها مع بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.

وتستهدف الاستراتيجية القومية لصناعة المستلزمات الطبية "2020 – 2025" تحقيق الأمن القومي الدوائي في مصر، من خلال تحفيز الاستثمارات في مجال الصناعات الطبية ومستلزماتها، وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع بالتماشي مع تشجيع تصدير الفائض.

فيما تجرى الحكومة عدة دراسات مختلفة بشأن تحديد الاحتياجات المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي سيتم العمل على تصنيعها محليًا لتوفيرها، على أن يبدأ تنفيذ المشروع على مراحل متتالية من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

يبدأ تنفيذ مشروع توطين صناعة المستلزمات الطبية بعدد من المراحل، يأتي تحديد حجم الكميات المطلوب توفيرها من المستلزمات الطبية في ظل هذه الأزمة الراهنة على رأسها، ومن ثم يجرى العمل على دراسة حجم الطاقة الإنتاجية الحالية والمطلوب توفيرها في الأسواق محليًا من المستلزمات الطبية، ومواجهة أية تحديات من شأنها تعطيل خط سير عمل المشروع.

خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا عملت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي على توفير مخزون استراتيجي من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي، إذ تم توفير 514 جهاز تنفس صناعي كاحتياطي استراتيجي، كما تم التعاقد على 160 جهازًا من المقرر وصولها بنهاية الشهر المقبل، إلى جانب التفاوض مع العديد من الشركات العالمية لتوريد 500 جهاز إضافي.

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