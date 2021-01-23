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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التضامن: دعم طلاب أسر تكافل وكرامة خلال التيرم الأول

السبت 23/يناير/2021 - 11:16 ص
التضامن
التضامن
ولاء جمال
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أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم خلال الفصل الدراسي الأول تقديم منح ودعم لطلاب الجامعات في المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلي دعم طلاب الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، بناء على التوجيهات الرئاسية باستمرار مد الدعم لهؤلاء الأبناء حتى انتهاء دراستهم والتخرج من الجامعة بما يشمل دعم أسرهم ودفع مصروفات الجامعة عنهم.

وأوضح التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل بلغ 2 مليون و175 ألف مستفيد، فيما بلغت عدد الأسر المستفيدة من كرامة مليون و173 ألفا.

وأضاف التقرير أن الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى حصلوا أيضا على منح دراسية خلال العام الجاري من خلال "برنامج المنح الجامعية" الذي تديره وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يقدم برنامج المنح الجامعية منحا دراسية جامعية لـ 140 طالبا وطالبة من طلاب المدارس الحكومية في العام الدراسي الجامعي الحالي 20212020، كما يقدم الفرصة للطلاب للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من ست جامعات هى الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، وجامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدر قيمة هذه المنح الدراسية، والتي تبلغ قيمتها 36 مليون دولار أمريكي، في دعم 700 من الشباب المصري المتميز من كل محافظات مصر على مدار 10 سنوات.

وأشارت التقرير إلى أنه تم أيضا التعاون مع الجمعية الشرعية المركزية بتخصيص حاضنات للطلاب المتفوقين والموهوبين على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف الجامعات وذلك بهدف تشجيع الطلاب ودعمهم، من خلال توفير مكافآت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين، بنحو 1000 جنيه شهريا، بشرط أن يكون من الثلاثة الأوائل على مستوى الكليات، على أن يتم تطبيق هذه الحاضنات في 5 كليات عملية وليس كل الكليات ٩و هي الطب، والهندسة، والصيدلة، والزراعة والعلوم، وسيطبق تجريبيا في 10 جامعات، ثم يتم توسيعه على نطاق 27 جامعة.

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