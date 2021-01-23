صحيفة سعودية: المملكة تسعى لنشر ثقافة السلام والتسامح واحترام الأديان

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن المملكة تسعى لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش واحترام الأديان وحماية النفس البشرية، وحفظ كرامتها، مهما كانت معتقداتها الدينية.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان " تعزيز ثقافة السلام والتسامح" أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي قدّمته السعودية لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، يدين أيضًا كل أعمال العنف أو التهديد التي مازالت تُرتكب ضد المواقع الدينية أو تدميرها أو إلحاق أضرار بها، لكونها أماكن للعبادة.وأضافت أن القرار يرفض جميع خطابات التعصب والتمييز علـى أساس الـدين أو المعتقد، ويؤكد أن الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.