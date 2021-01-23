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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

السبت 23/يناير/2021 - 10:27 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
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استقبل ميناء دمياط 19 سفينة حاويات وبضائع عامة، وتم تداول 4859 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم السبت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17 ألفا و815 طنا تشمل: 1471 طن أسمنت و1200 طن داى أمونيوم و15144 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78 ألفا و402 طن تشمل: 45615 طن ذرة و1242 طن ألواح صاج و10700 طن خردة و2500 طن فول صويا و2241 طن ابلاكاش و16104 طن قمح.

وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 543 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وألمانيا وأسبانيا وأمريكا وهولندا وسلوفينيا والصين وإنجلترا وإيطاليا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 286 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2293 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83 ألفا و622 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و426 طنا، بينما غادر ثلاثة قطارات بعد أن قاموا بتفريغ عدد 67 حاوية 40 قدم وعدد 16 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية

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