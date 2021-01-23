السودان: نرفض سياسة الأمر الواقع في سد النهضة ولدينا وسائل للرد

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن بلاده تملك الوسائل التي تستطيع بها الرد.وحول الوساطة الإفريقية قال فيصل في تصريح لجريدة "السوداني" المحلية اليوم السبت: إن الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية ولا بد من تغيير المنهج وتوسيع دور أكبر للخبراء أو توسيع الوساطة لجهات أخرى.وأردف قائلا: "المفاوضات هي الطريقة الوحيدة، نحن لا نريد التصعيد، وموقفنا مختلف عن مصر وإثيوبيا إذا حصل أيّ ضرر السودان هو المتضرر لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحمي السودان". وتابع: "حالياً لا توجد مفاوضات بشكل رسمي نحن لا نريد التصعيد".