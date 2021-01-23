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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أطفال وكبار بلا مأوى» ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بالتجمع الخامس

السبت 23/يناير/2021 - 10:25 ص
مشرد
مشرد
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمتداول بشأنها مقطع "فيديو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد المواطنين بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مناشدا المسئولين بوزارة وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بإنقاذ شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعاني من مرض نفسي وعدم القدرة على السير معتدلا على قدمية، حيث يتنقل المواطن زحفا على يديه وأرجله رافضا الحصول على الطعام والشراب من المارة بشوارع التجمع الخامس وسط برودة الجو مرتديا ملابسا متهالكة.

وفور تلقي الاستغاثة، تم تكليف أعضاء الفريق بوحدة شمال الجيزة بالانتقال إلى موقع الاستغاثة، وفي هذا الإطار تولى المسئولين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع الأطباء مديري مستشفى صدر العباسية ومستشفى العباسية للأمراض النفسية بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن بلا مأوى، وقد تولى فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة نقل المواطن إلى مستشفى صدر العباسية.

وأكدت الوزارة أنه عقب الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي وعمل الفحوصات الطببية بمستشفى صدر العباسية، توجه الفريق إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وتم ايداع المواطن بالمستشفى لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيه.

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