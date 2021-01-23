صحيفة إماراتية: مسار الحل السياسي بليبيا سيظل صامدًا في ظل توافق المجتمع الدولي

أكدت صحيفتا (البيان) و(الخليج) الإماراتيتان أن مسار الحل السياسي في ليبيا سيظل صامدًا في ظل توافق إرادة المجتمع الدولي مع الإجماع العربي، فضلًا عن إرادة الشعب الليبي في سبيل المضي قدمًا لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي نهائي.وذكرت صحيفة (البيان)، في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "ليبيا نحو غد أفضل"، أنه منذ اندلاع الأزمة في ليبيا قبل سنوات استمر دعم المجتمع الدولي لوحدة البلاد وإعادة بنائها وفق مخرجات الملتقيات الحوارية، التي جرت في أكثر من حاضرة عربية ودولية؛ لتعزيز مسار الحل السياسي.وأضافت أنه رغم ذلك استمرت محاولات التخريب الإخوانية المدعومة بتدخل النظام التركي السافر، لتعطيل هذا المسار الذي رعته الأمم المتحدة أخيرًا في تونس، وجرى خلاله التوافق على إجراء الانتخابات العامة.من جانبها، أوضحت صحيفة (الخليج)، تحت عنوان "فرصة جديدة"، أنه في الذكرى السنوية الأولى لـ"مؤتمر برلين" اتفقت القوى الليبية المتصارعة على اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تحضّر للانتخابات العامة، التي تقرر أن تجرى في 24 ديسمبر 2021؛ وهو الموعد الذي اتفقت عليه الأطراف السياسية في أولى جولات ملتقى الحوار السياسي في تونس، الذي انعقد في التاسع عشر من نوفمبر الماضي.وأكدت أن هذه الخطوة اعتبرتها الأمم المتحدة "فرصة حقيقية" أمام الليبيين لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال انتخابات ديمقراطية طال انتظارها.