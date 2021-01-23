برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل قانون «السايس» على أرض الواقع

استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، استمرار وجود "السايس" حتى هذه اللحظة على مستوى الجمهورية، بالرغم من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميا بقانون "السايس"، مؤكدة أن القوانين لم تنفذ على أرض الواقع دون عقوبات صارمة وتشديد الرقابه من قبل الحكومة.وأشارت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون "السايس ومنادى السيارات" هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن وتقنين الوضع الحالى لهم، ولكن وفقا لما يتم مشاهدته يوميا فعدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم فى جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من القانون تنص على أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وهذا لم يحدث بالفعل، ما يجعل المواطنين عرضة لابتزاز السايس.وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التحرك لتطبيق وتفعيل قانون السايس على أرض الواقع، حتى لا يستيقظ الجميع على كارثة مجتمعية، مشيرة إلى أن تقنين الأوضاع المخالفة أمر صحي ويقضي على الأعمال العشوائية وما يشوبها من تصرفات تقع تحت طائلة القانون.