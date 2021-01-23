رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل قانون «السايس» على أرض الواقع

السبت 23/يناير/2021 - 10:23 ص
النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم
إسلام نصير
طباعة
استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، استمرار وجود "السايس" حتى هذه اللحظة على مستوى الجمهورية، بالرغم من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميا بقانون "السايس"، مؤكدة أن القوانين لم تنفذ على أرض الواقع دون عقوبات صارمة وتشديد الرقابه من قبل الحكومة.

وأشارت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون "السايس ومنادى السيارات" هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن وتقنين الوضع الحالى لهم، ولكن وفقا لما يتم مشاهدته يوميا فعدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم فى جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من القانون تنص على أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وهذا لم يحدث بالفعل، ما يجعل المواطنين عرضة لابتزاز السايس.

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التحرك لتطبيق وتفعيل قانون السايس على أرض الواقع، حتى لا يستيقظ الجميع على كارثة مجتمعية، مشيرة إلى أن تقنين الأوضاع المخالفة أمر صحي ويقضي على الأعمال العشوائية وما يشوبها من تصرفات تقع تحت طائلة القانون.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

الصور

image description

مقتل شاب لسرقة دراجته النارية في دمياط

image description

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدليات بدمياط (صور)

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

«الإدارية العليا» تعاقب معلمة «شمتت» في الشهداء: مفسدة لتعاليم الأديان

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة الفرنسية لرواية «حدث فى برلين» لـ هشام الخشن

الثقافة تتسلم 6 مسارح متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الفنية

مفردات الحارة المصرية.. «ودنك منين يا جحا؟»

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان