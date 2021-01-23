332 إصابة بكورونا فى البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم السبت تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد-19) فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 308 حالات أخرى للشفاء.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي إن الإصابات الجديدة بينها 153 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 168 حالة لمخالطين لمصابين و11 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 95902 بعد تسجيل 308 حالات شفاء جديدة.وأشارت إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج حاليًا يبلغ 2924 فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الفيروس في البحرين وحتى الآن 366.