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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف سلامة: «شقة 6» يدور فى أجواء من التشويق والرعب

السبت 23/يناير/2021 - 10:29 ص
شريف سلامة
شريف سلامة
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يراهن الفنان شريف سلامة، على نجاح مسلسل "شقة 6" معربًا عن سعادته بالانضمام إلى العمل الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2021.

ولفت سلامة في تصريح له اليوم السبت إلى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده في المسلسل الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يحقق مسلسل "شقة 6" نسبة مشاهدة مرتفعة عند بدء عرض حلقاته.

وأشار إلى أنه لم يتردد في الموافقة على المشاركة في المسلسل الذي يعتبر عملًا دراميًا متكاملًا ينتمي لنوعية الـ15 حلقة حول الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى.

وأوضح أن مسلسل "شقة 6" تدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب في إحدى العمارات، حيث يحدث أمر ما داخل شقة يؤدي إلى قلب حياة الجيران رأسًا على عقب.. لافتًا إلى أن المسلسل يعتبر التعاون الثاني له في الدراما مع الفنانة روبي بعد مسلسل "رمضان كريم".

مسلسل "شقة 6" تأليف رفيق القاضي، محمود وحيد، سعاد القاضي، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، بطولة شريف سلامة، روبي، سيد رجب، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، وحمزة العيلي.

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