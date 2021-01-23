الأرثوذكسية تحتفل بتذكار رحيل النبي عبوديا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد نياحة النبي عبوديا.ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم تذكار نياحة النبي عوبديا وهو رابع الأنبياء الصغار الاثني عشر.وتابع: وكانت نبوة عوبديا نحو سنة 584 ق. م. بعد سقوط أورشليم وبسبب تحالُف بنى آدوم مع البابليين فأنذرهم النبي بأنهم سيُدانون من الله، وهددهم النبي بالخراب والدمار؛ مضيفا: كما تنبأ على رجوع اليهود من السبي ويتألف سفر عوبديا من إصحاح واحد.