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سياسي

«المصرى للتنمية» يحذر من أزمة إنسانية شمال العراق بسبب العمليات التركية

السبت 23/يناير/2021 - 10:11 ص
العمليات التركية
العمليات التركية
محمد الشريف
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حذر التحالف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان من أزمة إنسانية ناتجة عن إصرار تركيا على اجتياح المناطق الكردية شمالى العراق والتى يقطنها اكثر من 5 ملايين نسمة موزعين على محافظات أربيل، السليمانية ودهوك، لما يمثله استخدام القوة العسكرية من تهديد لحياة المدنيين وما تفرضه الحملات العسكرية من قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في مناطق الصراع المسلح وما تشمله من إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وهو ما يؤثر بشدة على تدفق المتطلبات الاساسية لتلك المناطق.

وأكد التحالف أن تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية لإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني ما هو إلا غطاء لرغبته فى احتلال مناطق جديدة فى شمال العراق ليضمها لمناطق أخرى فى شمال سوريا لتوسيع التدخلات التركية فى الإقليم وما تحتويه تلك المناطق من ثروات نفطية يسعى النظام التركى للسيطرة عليها.

ودعا التحالف المجتمع الدولى إلى العمل على إيقاف الآلة العسكرية التركية وحماية الأكراد من عمليات البطش والنهج غير الإنسانى الذى يتبعه النظام التركى ضدهم، وأن تتحرك أجهزة الأمم المتحدة المعنية لمنع أي توغلات عسكرية تركية جديدة تتسبب فى مآسى إنسانية فى الشمال العراقى الذى يعانى منذ سنوات بسبب القصف العشوائى التركى وما يخلفه من ضحايا وخسائر مادية.

وشدد التحالف على أن الحكومة التركية اعتادت على مخالفة القانون الدولى بتدخلاتها العسكرية وأنها لا تهتم بأي حوار سلمى لحل تلك الازمات وهو ما يؤكد نهجها المعادى لحقوق الانسان وسط صمت دولى على جرائم اصبحت ترتكب بشكل يومى فى مناطق تدخلاتها العنيفة سواء فى سوريا او ليبيا او العراق.

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