4928 إصابة جديدة و116 وفاة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، تسجيل 4928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وسائل إعلام روسية عن ستيبانوف قوله "إنه تم تسجيل 4928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (بينها 166 طفلا و261 عاملا طبيا) وأيضا جرى خلال الـ24 ساعة الماضية نقل 1862 شخصا إلى المستشفيات، وتم تسجيل 116 حالة وفاة، وتماثل للشفاء 13138 شخصا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 40144 اختبارا للكشف عن الفيروس.ولفتت الوكالة إلى أنه خلال كل فترة الوباء في أوكرانيا، أصيب 1187897 شخصًا، وتماثل للشفاء 942107 حالات وتوفى 21778 شخصا، وإجراء ما يقرب من 6080495 أختبارا على فيروس كورونا.وقد تم تسجيل معظم حالات (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في كييف (536) وزابوروجيه (339) خاركوف(325)، ودنيبروبيتروفسك 342 حالة.