إيبارشية طما تطلق العظة الأحدث للأنبا إسحق

أطلقت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس؛ اليوم؛ العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف طما.وجاءت العظة الأحدث لأسقف طما تحت عنوان "النفس البشرية المحبوبة لدى الله".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.