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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن فرص العمل

السبت 23/يناير/2021 - 10:48 ص
فرص العمل
فرص العمل
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين الذين أنهوا دراستهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن فرص عمل الذي حظي على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط الموقع وما يقدمه من خدمات.

رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن فرص عمل

ويمكن للباحثين عن وظائف شاغرة من الذين أنهوا دراستهم الدخول عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة القوى العاملة للإعلان عن فرص العمل المتاحة داخل مصر وخارجها من خلال هذا الرابط ( من هنا)، والتقديم إلكترونيا من خلال وذلك في إطار خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات اليومية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.

الخدمات التي يقدمها موقع وزارة القوى العاملة

ويقدم الموقع الرسمي عبر شبكات الإنترنت لوزارة القوى العاملة عدة خدمات المواطنين أبرزها تسجيل وتحديث بيانات الراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا والإعلان عن نشرات التشغيل في الوزارات والمؤسسات الحكومية و تسجيل بيانات الراغبين في الالتحاق بالوظائف خارج مصر وتسجيل وطلبات الشركات والترشيح لها من خلال البيانات المسجلة الراغبين في الحصول عن عمل وأسماء وعناوين شركات العمالة وأسماء الشركات المحظور التعامل معها نظرا لمشاكل خلال السنوات الماضية.

رسائل SMS لمعرفة آخر تحديثات للوظائف الشاغرة 

ويستطيع الراغبين في الحصول على عمل تسجيل الدخول عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن فرص عمل أو الاشتراك في خدمة الوزارة لمتابعة فرص العمل عن طريق رسائل SMS عبر الهاتف المحمول على الأرقام التالية فودافون 9999 والاتصالات 1666 وأورنج 7639 عقب  أرسل كود المؤهل الدراسي للراغب في الحصول على فرصة العمل.

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