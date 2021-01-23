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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق محل ومطعم بطريق الكورنيش لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت 23/يناير/2021 - 09:57 ص
إغلاق محل ومطعم بطريق
إغلاق محل ومطعم بطريق الكورنيش
هبه عويضه
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أغلق حي وسط الإسكندرية، منشآتين، خلال حملة مسائية مكبرة للتفتيش على المطاعم، الكافيهات، المقاهي والمحلات بطريق الكورنيش، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تغعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا.

تم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشات المذكورة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وأسفرت عن إغلاق محل، ومطعم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تم في السياق ذاته التنبيه والتشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.
إغلاق محل ومطعم بطريق الكورنيش
إغلاق محل ومطعم بطريق الكورنيش
إغلاق محل ومطعم بطريق الكورنيش
إغلاق محل ومطعم بطريق الكورنيش
إغلاق محل ومطعم بطريق الكورنيش
إغلاق محل ومطعم بطريق الكورنيش

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