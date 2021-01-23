«الري»: إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بجميع المنشآت

تواصل وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID -19) في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات.وقامت الوزارة، السبت، بحملة مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه، واستخدام الكمامات للعاملين والزائرين.من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات فقط.وشدد وزير الموارد المائية والرى، على أهمية استمرارية عمليات التعقيم واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى عدم التزاحم أمام المصاعد أو المكاتب، واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعى، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة من جميع العاملين.