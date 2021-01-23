إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح إثر انفجار بشمال قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، اليوم السبت، إثر انفجار داخلي وقع في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، بأن انفجارًا داخليًا ناجمًا عن عبوة ناسفة وقع في أحد منازل المواطنين في بلدة بيت حانون، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات، لتلقي العلاج.