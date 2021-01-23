حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، حملة مكبرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ٢٠٢١١١٦ وحتى ٢٠٢١١٢٢، يأتى ذلك إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم.وأسفرت الحملة عن إزالة (٣٠) حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١٥ قيراطا و١٣ سهما، وكذلك (٥) حالات للتعدي على أملاك الدولة بإجمالي مساحة ٢٤٢٤ م، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (٣) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و٥ أسهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (١٣) حالة تعد على مساحة ٢ قيراط و٨ أسهم، كما قام مركز زفتى بإزالة عدد (٤) حالات تعد على الأرض الزراعية على مساحة ٤ قيراط و١٠ أسهم.وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٦) حالات تعد على الأرض الزراعية على مساحة ٥ قيراط و١٣ سهما، كما تم إزالة عدد (٢) حالة تعدي على مساحة قيراط و١٨ سهما بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (١) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات حالة تعدى واحدة على الأرض الزراعية بمساحة ٤ أسهم.واهابت محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.