فرحة «لم الشمل» تجتاح المهاجرين في أمريكا بعد رفع حظر دول عربية

رصد موقع" bklyner" الأمريكي، فرحة سكان نيويورك المسلمون بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع حظر السفر لبعض الدول الإسلامية، وهو القرار الذي فرضه الرئيس الامريكي السابق ترامب.وتابع الموقع، أن الآلاف من سكان نيويورك اقتربوا من لم شملهم مع أحبائهم بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على السفر إلى الولايات المتحدة من العديد من البلدان بما في ذلك اليمن وإيران وسوريا، فبعد ساعات من تنصيبه يوم الأربعاء، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يخفف الألم الذي يشعر به المهاجرون وعائلاتهم منذ خطوة ترامب".وقال نشوان موزيب، 29 عامًا، الذي تعيش زوجته في منطقة حرب في صنعاء اليمن: "نحن بحاجة حقًا إلى أن نجتمع معًا"، وتابع: "أرجو أن تتم معالجة طلب تأشيرة زوجته بسرعة حتى يمكن لعائلتي البقاء تحت سقف واحد مرة أخرى".ووفقا للموقع الأمريكي، فقد أثر الحظر على حوالي 26000 من سكان نيويورك، 65% منهم مواطنون أمريكيون، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين في عام 2018.فيما قالت ديبي المنتصر، المؤسسة المشاركة لجمعية التجار اليمنيين الأمريكيين، التي تشكلت ردًا على حظر السفر الذي فرضه ترامب وتناضل من أجل حقوق المهاجرين، إنها لن تنسى أبدًا اللحظة التي وقع فيها بايدن على الإلغاء، وقالت المنتصر: "أشعر بالقشعريرة في كل مرة أفكر فيها في هذه اللحظة، ومن الممتع للغاية معرفة أن بايدن يتفهم العذاب الذي تسببت فيه سياسات ترامب للعديد من العائلات".وبقيادة ائتلاف الهجرة في نيويورك، اجتمع العدد من المهاجرني المسلمين في متنزه باتري بارك في مانهاتن يوم الخميس الماضي للاحتفال بنهاية الحظر، كما طالبوا بايدن وزعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وأعضاء آخرين في الكونغرس بسن إصلاح شامل للهجرة.وقالت بيتا موستوفي، مفوضة مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين: "نحن ممتنون لإدارة بايدن لليوم الأول، وإرسال رسالة واضحة للغاية مفادها أن ما رأيناه، السياسات القومية والوطنية لإدارة ترامب من الماضي".وقالت مديحة حسين، المستشارة الخاصة لمناهضة التعصب ضد المسلمين في منظمة Muslim Advocates الوطنية، إنها تأمل أن تقدم إدارة بايدن توجيهات واضحة للوكالات التي تنفذ سياسات الهجرة الخاصة به، وقالت إنه يتعين على بايدن "إعطاء الأولوية لإزالة جميع الإجراءات الروتينية المتضمنة في معالجة التأشيرات أو ما قد يكون عليه حتى يتمكن هؤلاء الأفراد من التواجد في المكان الذي يحتاجون إليه، مع أسرهم بأسرع ما يمكن من الناحية الإنسانية".