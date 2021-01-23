رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرحة «لم الشمل» تجتاح المهاجرين في أمريكا بعد رفع حظر دول عربية

السبت 23/يناير/2021 - 09:55 ص
المهاجرين في أمريكا
المهاجرين في أمريكا
أمينة ذكى
طباعة
رصد موقع" bklyner" الأمريكي، فرحة سكان نيويورك المسلمون بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع حظر السفر لبعض الدول الإسلامية، وهو القرار الذي فرضه الرئيس الامريكي السابق ترامب.

وتابع الموقع، أن الآلاف من سكان نيويورك اقتربوا من لم شملهم مع أحبائهم بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على السفر إلى الولايات المتحدة من العديد من البلدان بما في ذلك اليمن وإيران وسوريا، فبعد ساعات من تنصيبه يوم الأربعاء، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يخفف الألم الذي يشعر به المهاجرون وعائلاتهم منذ خطوة ترامب".

وقال نشوان موزيب، 29 عامًا، الذي تعيش زوجته في منطقة حرب في صنعاء اليمن: "نحن بحاجة حقًا إلى أن نجتمع معًا"، وتابع: "أرجو أن تتم معالجة طلب تأشيرة زوجته بسرعة حتى يمكن لعائلتي البقاء تحت سقف واحد مرة أخرى".

ووفقا للموقع الأمريكي، فقد أثر الحظر على حوالي 26000 من سكان نيويورك، 65% منهم مواطنون أمريكيون، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين في عام 2018.

فيما قالت ديبي المنتصر، المؤسسة المشاركة لجمعية التجار اليمنيين الأمريكيين، التي تشكلت ردًا على حظر السفر الذي فرضه ترامب وتناضل من أجل حقوق المهاجرين، إنها لن تنسى أبدًا اللحظة التي وقع فيها بايدن على الإلغاء، وقالت المنتصر: "أشعر بالقشعريرة في كل مرة أفكر فيها في هذه اللحظة، ومن الممتع للغاية معرفة أن بايدن يتفهم العذاب الذي تسببت فيه سياسات ترامب للعديد من العائلات".

وبقيادة ائتلاف الهجرة في نيويورك، اجتمع العدد من المهاجرني المسلمين في متنزه باتري بارك في مانهاتن يوم الخميس الماضي للاحتفال بنهاية الحظر، كما طالبوا بايدن وزعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وأعضاء آخرين في الكونغرس بسن إصلاح شامل للهجرة.

وقالت بيتا موستوفي، مفوضة مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين: "نحن ممتنون لإدارة بايدن لليوم الأول، وإرسال رسالة واضحة للغاية مفادها أن ما رأيناه، السياسات القومية والوطنية لإدارة ترامب من الماضي".

وقالت مديحة حسين، المستشارة الخاصة لمناهضة التعصب ضد المسلمين في منظمة Muslim Advocates الوطنية، إنها تأمل أن تقدم إدارة بايدن توجيهات واضحة للوكالات التي تنفذ سياسات الهجرة الخاصة به، وقالت إنه يتعين على بايدن "إعطاء الأولوية لإزالة جميع الإجراءات الروتينية المتضمنة في معالجة التأشيرات أو ما قد يكون عليه حتى يتمكن هؤلاء الأفراد من التواجد في المكان الذي يحتاجون إليه، مع أسرهم بأسرع ما يمكن من الناحية الإنسانية".


موضوعات متعلقة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.. الأضخم في تاريخ مصر (فيديو)

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«الإدارية العليا» تعاقب معلمة «شمتت» في الشهداء: مفسدة لتعاليم الأديان

الصور

image description

مقتل شاب لسرقة دراجته النارية في دمياط

image description

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدليات بدمياط (صور)

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

«الإدارية العليا» تعاقب معلمة «شمتت» في الشهداء: مفسدة لتعاليم الأديان

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة الفرنسية لرواية «حدث فى برلين» لـ هشام الخشن

الثقافة تتسلم 6 مسارح متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الفنية

مفردات الحارة المصرية.. «ودنك منين يا جحا؟»

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان