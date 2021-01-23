«مالية الشيوخ» الأمريكية تقر تعيين «يلين» وزيرة للخزانة

وافقت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت، بالإجماع على تعيين جانيت يلين في منصب وزير الخزانة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة.وتشير موافقة لجنة المالية إلى أن يلين ستفوز بسهولة بموافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.وقال السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الجمعة إن المجلس الموسع سيجري تصويتًا يوم الإثنين بشأن تعيين يلين، مما يتيح لها الشروع فورًا في العمل على أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية.وأقر أعضاء لجنة المالية المنقسمة بالتساوي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ترشيح يلين بموافقة 26 صوتًا دون اعتراض واحد، إذ لم يثنهم قلق الجمهوريين من خطط بايدن لتخصيص مبالغ ضخمة للتخفيف من أثر جائحة كورونا على المواطن وأهدافه المتعلقة باستثمارات البنية التحتية وزيادة الضرائب عن الموافقة على ترشيح يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة، لتولي وزارة الخزانة.كان بايدن قد وافق على خطة حجمها 1.9 تريليون دولار للتخفيف من أثر كورونا وتعهد باستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحث لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.