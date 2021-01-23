رئيس الشيوخ مهنئًا وزير الداخلية: عيد الشرطة ذكرى خالدة فى تاريخ البطولة

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في برقية تهنئة بعث بها إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، أن المناسبة التاريخية تمثل ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية، وأنها مناسبة تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وطنهم واستقراره ضد المحتل الغاشم.وأضاف رئيس الشيوخ، أنه يرسل تحياته وتحيات جميع أعضاء المجلس، إلى رجال الشرطة الساهرين على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، مؤكدًا أن مصر ستظل بإذن الله آمنة مستقرة بفضل جهودهم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.وكتب رئيس الشيوخ في البرقية "اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. يطيب لى أن أتقدم إليكم بأخلص التهانى والأمنيات الطيبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة التى تمثل ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولة والتضحية، تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وأمنه واستقراره ضد المحتل الغاشم".واختتم "فتحيتى وتحية مجلس الشيوخ لرجال الشرطة الساهرين على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، وستظل مصر- بإذن الله - آمنة ومستقرة بفضل جهودهم في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ".