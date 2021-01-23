1070 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو" اليوم السبت تسجيل 1070 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في طوكيو حتى الآن وصل إلى 92 ألفا و904 إصابات، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس تجاوزت حاجز الألف إصابة لليوم ال(11) على التوالي.