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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«رقم صحيح».. 21 مليار جنيه حجم دعم المصدرين المصريين خلال 2020

السبت 23/يناير/2021 - 10:02 ص
اكرم عمران
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة "رقم صحيح"، حول جهود الحكومة لتنمية الصادرات المصرية ومساندة المصدرين المصريين.

فوفقا لوزارة المالية؛ بلغ حجم الدعم المقدم للمصدرين المصريين نحو 21 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما أكدت وزارة المالیة على نجاح المبادرات الرئاسية والحكومية الهادفة لدعم المصدرين وكان آخرها حصول ١٠٦٩ شركة على مستحقات مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات خلال نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠. ووصل إجمالي الدعم لأكثر من ٢١ مليار جنيه خلال ٢٠٢٠ لدعم المصدرين المصريين.

ويعكس الإقبال الكبير على تلك المبادرات نجاح الجهود الحكومية لتلبية طلبات المصدرين ومساندتهم لزيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

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