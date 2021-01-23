وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع أمين الناتو مهام القوات بأفغانستان والعراق

أجرى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أول اتصال خارجي له منذ تعيينه رسميًا، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، لبحث قضايا تتعلق بالعراق وأفغانستان.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها اليوم السبت، أن المسئولين ناقشا أهمية الوضع الراهن، لا سيما مسألة الحفاظ على موقف دفاع واحتواء قوي للناتو، واستمرار المهام في أفغانستان والعراق.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت، مساء أمس الجمعة، أنها ستراجع الاتفاق مع طالبان، وما إذا كانت الحركة تلتزم بخفض العنف تماشيًا مع التزاماتها بموجب اتفاق السلام المبرم العام الماضي.وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني، حمد الله مهيب، نية الولايات المتحدة مراجعة الاتفاق المذكور.يذكر أنه بموجب الاتفاق الموقع في الدوحة، أعلنت الولايات المتحدة سابقًا أنها ستسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021، فيما تعهدت طالبان بعدم السماح للمتطرفين بالعمل من أفغانستان، رغم أن الجماعة واصلت هجماتها على القوات الحكومية.