هونج كونج تعلن أول إغلاق بسبب كورونا وسط تزايد الإصابات

أعلنت حكومة هونج كونج فرض أول إغلاق بها بسبب فيروس كورونا اليوم السبت، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في أحد أفقر أحياء المدينة وأكثرها كثافة سكانية.وتم الإعلان عن فرض الإغلاق، الذي يؤثر على حوالي 10 آلاف ساكن في 150 كتلة سكنية في حي جوردان في كولون، ودخوله حيز التنفيذ على الفور.وجاء الإعلان بعد يوم كامل من التكهنات بعد أن تسربت بعض التفاصيل للصحافة، فيما لم يعلق المسئولون عليها، مما أدى إلى ارتباك وعمليات شراء وسط حالة من الذعر في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.وبحسب التصريحات الحكومية، فإن "المنطقة المحظورة" ستبقى مغلقة لمدة 48 ساعة للسماح بإجراء فحص الحمض النووي الإلزامي للفيروس لجميع السكان، والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول منتصف ليل السبت.وسيتم منع السكان من مغادرة المنطقة حتى حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين، ولكن ستكون لهم حرية التنقل داخلها.وسيُسمح فقط للعاملين الأساسيين مثل مقدمي الرعاية لكبار السن وموظفي المستشفيات بدخول المنطقة المحظورة.وقالت الحكومة في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم بعد جمع العينات: على السكان البقاء في المنازل حتى يتم التأكد من جميع نتائج الفحوصات الخاصة بهم.وسجلت المدينة يوم الجمعة 55 حالة إصابة محلية جديدة بكوفيد 19-، 24 منها داخل مقاطعة ياو تسيم مونج التي تتضمن حي جوردان وحي ياه ما تاي.وخلال الفترة بين 1 إلى 20 يناير، تم تسجيل ما مجموعه 162 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، في 56 مبنى، من داخل المنطقة.