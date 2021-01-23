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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسى بعيد الشرطة وثورة يناير

السبت 23/يناير/2021 - 09:47 ص
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
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بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين.

وأعرب عبدالرازق في البرقية باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص التهاني القلبية للرئيس السيسي بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنًا ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن واستقرار البلاد.

وأكد عبدالرازق أن رجال الشرطة يبذلون أرواحهم الزكية في سبيل أمن الوطن وحماية جبهته الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص.

كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ أيضا للرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهاني بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، لافتا إلى أنها مهدت الطريق لثورة 30 يونيو، وأكدت على وعي الشعب المصري وإرادته في تحقيق حياة كريمة لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.

وأضاف عبدالرازق في برقيته أنه ينتهز هذه الفرصة ليذكر بكل فخر جهود الرئيس السيسي المخلصة لبناء مصر الحديثة، داعيًا الله عز وجل له بأن يسدد خُطاه ويعيد عليه هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تعود على شعب مصر الكريم بالأمن والازدهار.

وجاء نص البرقية كما يلي:

"فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ونحن نحتفي بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير، أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن البلاد، وهم يبذلون فى سبيل ذلك أرواحهم الزكية فداء للوطن وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.
كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة احتفال مصر في اليوم ذاته بالذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي مهدت لثورة 30 يونيو، وأكدت على وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في تحقيق حياة كريمة لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. ونحن ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة لبناء مصر الحديثة القوية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالأمن والازدهار.

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