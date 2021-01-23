مقتل شاب لسرقة دراجته النارية في دمياط

عثر أهالي كفر البطيخ بدمياط، على جثمان شاب ملقى في أرض زراعية عند كوبري المطار بدمياط الجديدة، صباح اليوم السبت، وتجمهر الأهالي وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان.وتبين أن الجثمان لشاب يدعى محمد عادل من قرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، وكان يستقل دراجة نارية في قرية أم الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط، وتعرض له عدد من اللصوص قاموا بقتله وسرقة الدراجة النارية خاصته ولاذوا بالفرار.تم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها وتشكيل فريق أمني لضبط الجناة.