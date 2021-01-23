جامعة الإسكندرية تشارك فى الاحتفال باليوم العالمي للتعليم غدا

تشارك جامعة الإسكندرية، غدًا الأحد، فى تظاهرة علمية عبر تطبيق Teams، وبتنظيم من وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، فى إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 24 يناير من كل عام يومًا عالميًا للتعليم، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.يشارك في التضاهرة خبراء من مصر وتونس ولبنان وسويسرا، وتعد هذه التظاهرة ضمن الإحتفالات العالمية المعلنة من قبل اليونسكو على موقعها.