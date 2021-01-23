«الإجراءات الضريبية المميكنة».. ندوة بين للضرائب ومستثمري العاشر من رمضان

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافـتًا إلى حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية، ومنها منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة بداية من أول يناير الجاري.قالعبد القادر، إن هناك تواصل دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع، مؤكدًا على التنسيق والتعاون بين المصلحة وجمعية مستثمري العاشر من رمضان فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية.وتوجه محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية لمجهوداتها في التعاون مع الجمعية في نشر الوعي الضريبي لدى أعضاء الجمعية من خلال إقامة ندوات عديدة وتوفير محاضرين ذو كفاءة عالية من أجل تعريف المجتمع الضريبي بمنظومة الإجراءات المميكنة الجديدة، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولى المراكز الثلاثة مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وحاضر بالندوة محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص بمركز كبار الممولين، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).وشرح الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين، خطوات التسجيل فى المنظومة والمتمثلة في ثلاث خطوات موضحًا أن الخطوة الأولى هى إنشاء حساب مستخدم جديد، حيث يتم من إنشاء حساب مستخدم جديد من خلال الدخول على موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg، ثم يتم إختيار إنشاء مستخدم جديد على البوابة مع الحرص على تسجيل الحساب الخاص بالمستخدم الأساسي للممول باستخدام الإيميل الخاص بالممول (بالشركة) أول مرة عند بدء التسجيل، وكذلك مع الحرص على استخدام اسم المستخدم وكلمه السر الخاصة بالممول وليس بالمحاسب القانوني، وبعد ذلك يتم إرسال إيميل برابط تفعيل حساب المستخدم من نظام مصلحة الضرائب المصرية على الإيميل السابق تسجيله بالخطوة السابقة.وأكد دكتور الجيار أنه يجب الدخول على الإيميل والضغط على رابط تفعيل الحساب المرسل على الإيميل لتأكيد تفعيل المستخدم، ثم الدخول على البوابة مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالممول، كما يجب التأكد من تعديل البيان الأساسي للحساب بإضافه رقم الموبايل الخاص بالشركة حيث يتم ارسال كود OTP إلى رقم الموبايل لتأكيد تفعيل الرقم على المنظومة، والجدير بالذكر أن تلك الخطوة لكافة المواطنين سواء كان ممول أو متصفح.وبالنسبة للخطوة الثانية للتسجيل بالمنظومة وهي ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود، أشار إلى أنه يتم اختيار(بوابة الممول) ومن داخلها يتم اختيار (اربط حسابى على تسجيل ضريبى موجود) ويتم إدخال البيانات الآتية وهى رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2، ثم يقوم الممول بالضغط على ( بحث)، موضحًا أن كود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهم من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو يقوم الممول بالحصول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر، لافتًا إلى أنه مؤقتًا يقوم الممول بإدخال رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، وإدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2، بشرط أن يكون رقم الموبيل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقا، قائلًا إنه بعد قيام الممول بإدخال البيانات تظهر شاشة ببيانات الممول، في حاله تحقق النظام من صحة البيانات الثلاثة المذكورة، يتم تنفيذ الربط مع بيانات السجل الضريبي للممول.وأضاف الجيار، أن الخطوة الثالثة للتسجيل والمتمثلة فى إضافة وكلاء عن الممول هى خطوة اختيارية للممول وذلك فى حالة رغبة الممول فى إضافة وكلاء عنه، وفي حالة إضافة محاسب قانوني القائم بمراجعة إقرارات الممول (يجب أن يكون المحاسب مسجل مسبقا على البوابة)، كما قام دكتور الجيار بشرح نماذج ضريبة القيمة المضافة نموذج 10 ونموذج 111 بالإضافة إلى السداد الإلكتروني.من جهته، شرح محمد مصيلحي، مدير شئون الفحص بمركز كبار الممولين، كيفية تقديم نموذج 41 والخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، موضحًا أنه يتم اختيار الربع سنة المقدم عنها النموذج ثم يتم إدخال التعاملات إما تعامل تلو الآخر وذلك من خلال شاشة جدول البيانات أو يتم الادخال من خلال شيت الإكسيل، وبعد ذلك يقوم الموقع بفحص كافة البيانات المدرجة، وفى حالة وجود أى خطأ يظهر رسالة تصحيح لهذا الخطأ، وفي النهاية يقوم الممول بتقديم الإقرار ربع سنوي لنموذج 41.وبالنسبة لنموذج 2 ضريبة مرتبات والخاص بتوريد الضريبة القطعية 10% عن طريق جهة العمل غير الأصلية، قال حسن سيد، مراجع فحص بمركز كبار الممولين، إنه يتم اختيار الشهر المطلوب إرسال النموذج عنه ثم يتم ملء جدول البيانات بشكل يدوى وذلك فى حالة إذا كان عدد العمال قليل أما في حالة وجود عدد كبير من العمالة التي تخضع للضريبة القطعية ففي هذه الحالة يتم تحميل شيت إكسيل والذي به كافة البيانات الخاصة بتلك العمالة، حيث يقوم النظام باستخلاص البيانات من واقع الشيت، وبعد اتمام إدخال البيانات بأي طريقة من الطريقتين السابقتين، يقوم النظام بعملية فحص للبيانات التي تم إدخالها ويقوم النظام بإظهار الأخطاء بدقة تامة، ثم يقوم الممول بتقديم الإقرار.وبالنسبة للتسوية السنوية للمرتبات، أفاد "حسن سيد "، أن هناك تسوية عن فترتين نظرا لصدور القانون 26 لسنة 2020 كل تسوية عن نصف سنة نظرا لاختلاف الإعفاء الشخصي عن كل نصف، وكذلك تغير الشريحة المعفاة، وأيضا تغير نسب شرائح حساب الضريبة، وإلغاء الخصم الضريبي في النصف الثاني وأيضا إضافة المساهمة التكافلية في النصف الثاني، وقد قام بشرح كيفية تقديم هذا النموذج.