مستشارا الأمن القومي الكوري الجنوبي والأمريكي يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي

أجرى مدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي، سوه هون اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، جاك سوليفان، بحث خلالها التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك جهود تحقيق سلام في شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.وفي بيان مكتوب، قال المتحدث الرئاسي الكوري الجنوبي، كانج مين سيوك إن سوه هنأ سوليفان بتعيينه في المنصب، خلال المحادثة التي استمرت 40 دقيقة، صباح اليوم السبت.وأضاف كانج أن الجانبين أكدا مجددا تحالفهما الراسخ واتفقا على أن التعاون النشط ضروري فيما يتعلق بشؤون شبه الجزيرة الكورية، وكذلك الشؤون الإقليمية والدولية، مثل جائحة فيروس كورونا والانتعاش الاقتصادي وتغير المناخ والمخاوف المتعلقة بالإنترنت.ووصف سوليفان التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي بأنه جزء حيوي لتحقيق السلام والرخاء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.