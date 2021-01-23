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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدليات بدمياط (صور)

السبت 23/يناير/2021 - 09:11 ص
ضبط ادويه
ضبط ادويه
حسام فهمي
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تحركت حملة من مديرية الصحة بدمياط للرقابة على المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة، لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية وإرسال بياناتها يوميا لهيئة الدواء المصرية حيث يتم المرور عليها يوميا، بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين، وتم المرور على الصيدليات وعدد من الأماكن غير مرخصة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة فى أماكن غير مرخص لها بالبيع وتم عمل محاضر بتلك المخالفات.

كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وتم ضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزا رة الصحة، وأدوية عينات مجانية معروضة للبيع، كما تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية تحتوى على مادة البريجابلين.

كما تم ضبط مستحضرات صيدلية صدر بشأنها منشور مطابقة مواصفات قياسية من هيئة الدواء، وتم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى وتم ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية.

كما تم تحرير محاضر عدم تواجد للصيدلى المدير المسئول.

ويتم استكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.

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