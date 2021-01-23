استئناف محاكمة متهم في «عنف الظاهر» اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف الظاهر».تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد للمواطنين.