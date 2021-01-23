حظك اليوم.. برج الدلو السبت 23 يناير 2021
السبت 23/يناير/2021 - 08:54 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:
مهنيا: خطوه ايجابيه غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك وتقدم للأمام.
عاطفيا: لاتدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك.
صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة فهذا بدوره يؤثر جدا على صحتك بالسلب، واجذب الطاقة الإيجابية لحياتك
مهنيا: خطوه ايجابيه غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك وتقدم للأمام.
عاطفيا: لاتدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك.
صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة فهذا بدوره يؤثر جدا على صحتك بالسلب، واجذب الطاقة الإيجابية لحياتك