حظك اليوم.. برج الجدى السبت 23 يناير 2021
السبت 23/يناير/2021 - 08:54 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدى على النحو التالي:
مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطه منظمه وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك.
عاطفيا: التشويش يحيط بك، مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.
صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.
مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطه منظمه وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك.
عاطفيا: التشويش يحيط بك، مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.
صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.