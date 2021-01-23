حظك اليوم.. برج القوس السبت 23 يناير 2021
السبت 23/يناير/2021 - 08:53 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:
مهنيا: تحلي بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.
عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبر في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.
صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح،لا تكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.
مهنيا: تحلي بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.
عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبر في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.
صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح،لا تكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.