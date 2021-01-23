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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 23 يناير 2021

السبت 23/يناير/2021 - 09:37 ص
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم السبت 23 يناير 2021، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيا: خلافات في العمل تسبب لك التوتر، حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تجد الحلول بشكل سريع، سوف تتطور الامور للافضل.
عاطفيا: علاقتك تتحسن مع الشريك بعد انعدام التواصل الفترة الماضية، فشريكك متمسك بك لكنه مشغول دائما.
صحيا: حافظ على هدوئك وصحتك النفسية هذه الفترة، ولا تجعل أتفه الأسباب تشعرك بالغضب والعصبية، أنت بحاجة إلى الراحة.

برج الثور
مهنيا: سوف تحصل على دعم كبير في عملك من رؤسائك، اعرض أفكارك وخطط بشكل جيد واستغل الفرص لصالحك.
عاطفيا: ابتعد عن العلاقات المتعبة والتي تسبب لك المعاناة، واغلق الماضي وابدا من جديد، تغير مفاجئ في حياتك العاطفية.
صحيا: تعاني من الضغوطات التي تسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم والشعور بالصداع النصفي لذلك حاول الابتعاد عن المشاكل.

برج الجوزاء
مهنيا: لا تقلق بشأن اتخاذ قرار مهم لان قرارك سيكون مناسب لمستقبلك بشكل كبير.
عاطفيا: حاول اعطاء نفسك فرصه مع الشريك ولا تتعلق بالماضي، كن صريح وواضح في مشاعرك، عندك حظ جيد في الحب هذه الفترة.
صحيا: عندك شعور بالطاقة والقوة بشكل ممتاز حاول استغلال ذلك ولا تهمل ممارسة الرياضة ولو حتى بشكل بسيط.

برج السرطان
مهنيا: فترة زمنية صعبة لا تجعل شعور الخوف والقلق يسيطر عليك، أنت قادر على تخطي هذه الفترة وتعويض خسارتك وتطوير عملك.
عاطفيا: استمع لشريكك جيدا وحاول ان تتفاهم معه في المشكلات التي توجهونها ولا تجعل توترك يؤثر على علاقتكما.
صحيا: تغيرات إيجابية في صحتك، استعمل الوصفات الطبيعية للحفاظ على جسدك، تستعيد ثقتك في نفسك وتشعر بالتجديد.

برج الأسد
مهنيا: حاول ألا ترهق عقلك في التفكير، خذ قرارك بهدوء، واستعد لتحقيق أهدافك العملية، أنت في مرحلة جني الثمار بعد التعب.
عاطفيا: طاقة من الحيرة بداخلك، لا تستطيع أن تفهم بماذا يفكر شريكك، موقف جيد سوف يحسن من أمورك معه للأفضل.
صحيا: حاول الاهتمام بوزنك والالتزام بالاكل الصحي وممارسة الرياضة والالتزام بتعليمات طبيبك.

برج العذراء
مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية.
عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك،عندك بدايات افضل وادرس الموضوع جيدا، لا تتهور في قراراتك.
صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.

برج الميزان
مهنيا: تشغلك أمورك المادية انتبه لميزانيتك واجعل إنفاقك وفق خطة، واستثمر أموالك في مشروع يعود عليك بالنفع.
عاطفيا: تحسن في علاقتك مع شريكك ولكن تجنب العصبية وانتبه جيدا لكي لاتجرح مشاعره بتصرفاتك المتهورة.
صحيا: تعاني من آلام في معدتك لا تهمل زيارة الطبيب وخذ العلاج المناسب وتناول الوجبات الصحية.

برج العقرب
مهنيا: لاتضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهود كبير في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشئ جديد.
عاطفيا: شريكك يتفهم طبعك القاسي معه، ويعرف أنك رد فعل لتصرفاته ولكن لاتفرط في قسوتك حتى لاتخسره.
صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.

برج القوس
مهنيا: تحلي بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.
عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبر في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.
صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح،لا تكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.

برج الجدي
مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطه منظمه وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك.
عاطفيا: التشويش يحيط بك، مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.
صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.

برج الدلو
مهنيا: خطوه ايجابيه غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك وتقدم للأمام.
عاطفيا: لاتدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك.
صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة فهذا بدوره يؤثر جدا على صحتك بالسلب، واجذب الطاقة الإيجابية لحياتك

برج الحوت:
مهنيا:أخطاء مهنية ماضيه تحاول أن تتخلص منها وتتعلم شئ أفضل، حاول ان تستغل الفرص والعروض التي تقدم لك، حالتك المادية في تحسن هذه الفترة.
عاطفيا: انت جذاب جدا هذه الفترة والتخاطر الروحي بينك وبين الحبيب قوي جدا، لكنك قررت التوازن والتعامل بالمثل معه.
صحيا: تشافي وتحسن في صحتك هذه الفترة وتشعر انك افضل بالفعل هذة الايام.

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