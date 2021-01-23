حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 23 يناير 2021

برج الحمل

برج الثور

برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد

برج العذراء

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الجدي

برج الدلو

برج الحوت:

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم السبت 23 يناير 2021، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيا: خلافات في العمل تسبب لك التوتر، حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تجد الحلول بشكل سريع، سوف تتطور الامور للافضل.عاطفيا: علاقتك تتحسن مع الشريك بعد انعدام التواصل الفترة الماضية، فشريكك متمسك بك لكنه مشغول دائما.صحيا: حافظ على هدوئك وصحتك النفسية هذه الفترة، ولا تجعل أتفه الأسباب تشعرك بالغضب والعصبية، أنت بحاجة إلى الراحة.مهنيا: سوف تحصل على دعم كبير في عملك من رؤسائك، اعرض أفكارك وخطط بشكل جيد واستغل الفرص لصالحك.عاطفيا: ابتعد عن العلاقات المتعبة والتي تسبب لك المعاناة، واغلق الماضي وابدا من جديد، تغير مفاجئ في حياتك العاطفية.صحيا: تعاني من الضغوطات التي تسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم والشعور بالصداع النصفي لذلك حاول الابتعاد عن المشاكل.مهنيا: لا تقلق بشأن اتخاذ قرار مهم لان قرارك سيكون مناسب لمستقبلك بشكل كبير.عاطفيا: حاول اعطاء نفسك فرصه مع الشريك ولا تتعلق بالماضي، كن صريح وواضح في مشاعرك، عندك حظ جيد في الحب هذه الفترة.صحيا: عندك شعور بالطاقة والقوة بشكل ممتاز حاول استغلال ذلك ولا تهمل ممارسة الرياضة ولو حتى بشكل بسيط.مهنيا: فترة زمنية صعبة لا تجعل شعور الخوف والقلق يسيطر عليك، أنت قادر على تخطي هذه الفترة وتعويض خسارتك وتطوير عملك.عاطفيا: استمع لشريكك جيدا وحاول ان تتفاهم معه في المشكلات التي توجهونها ولا تجعل توترك يؤثر على علاقتكما.صحيا: تغيرات إيجابية في صحتك، استعمل الوصفات الطبيعية للحفاظ على جسدك، تستعيد ثقتك في نفسك وتشعر بالتجديد.مهنيا: حاول ألا ترهق عقلك في التفكير، خذ قرارك بهدوء، واستعد لتحقيق أهدافك العملية، أنت في مرحلة جني الثمار بعد التعب.عاطفيا: طاقة من الحيرة بداخلك، لا تستطيع أن تفهم بماذا يفكر شريكك، موقف جيد سوف يحسن من أمورك معه للأفضل.صحيا: حاول الاهتمام بوزنك والالتزام بالاكل الصحي وممارسة الرياضة والالتزام بتعليمات طبيبك.مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية.عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك،عندك بدايات افضل وادرس الموضوع جيدا، لا تتهور في قراراتك.صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.مهنيا: تشغلك أمورك المادية انتبه لميزانيتك واجعل إنفاقك وفق خطة، واستثمر أموالك في مشروع يعود عليك بالنفع.عاطفيا: تحسن في علاقتك مع شريكك ولكن تجنب العصبية وانتبه جيدا لكي لاتجرح مشاعره بتصرفاتك المتهورة.صحيا: تعاني من آلام في معدتك لا تهمل زيارة الطبيب وخذ العلاج المناسب وتناول الوجبات الصحية.مهنيا: لاتضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهود كبير في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشئ جديد.عاطفيا: شريكك يتفهم طبعك القاسي معه، ويعرف أنك رد فعل لتصرفاته ولكن لاتفرط في قسوتك حتى لاتخسره.صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.مهنيا: تحلي بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبر في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح،لا تكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطه منظمه وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك.عاطفيا: التشويش يحيط بك، مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.مهنيا: خطوه ايجابيه غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك وتقدم للأمام.عاطفيا: لاتدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك.صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة فهذا بدوره يؤثر جدا على صحتك بالسلب، واجذب الطاقة الإيجابية لحياتكمهنيا:أخطاء مهنية ماضيه تحاول أن تتخلص منها وتتعلم شئ أفضل، حاول ان تستغل الفرص والعروض التي تقدم لك، حالتك المادية في تحسن هذه الفترة.عاطفيا: انت جذاب جدا هذه الفترة والتخاطر الروحي بينك وبين الحبيب قوي جدا، لكنك قررت التوازن والتعامل بالمثل معه.صحيا: تشافي وتحسن في صحتك هذه الفترة وتشعر انك افضل بالفعل هذة الايام.