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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البرازيل: وفاة بكورونا كل 6 دقائق في ساو باولو وتعزيز إجراءات الحجر

السبت 23/يناير/2021 - 08:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية السبت إغلاق الحانات والمطاعم اعتبارا من الساعة 20،00 بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك في العطل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يقتل شخصا واحدا كل ست دقائق.

وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ من الاثنين المقبل حتى السابع من فبراير في مدينة ساو باولو الكبرى ومعظم بلديات أغنى ولاية في البرازيل وتضم أكبر عدد من السكان.

وقال حاكم الولاية جواو دوريا إن "موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد تضرب العالم وآثارها ملموسة في البرازيل وولاية ساو باولو"، مضيفا أن "ارتفاع عدد الإصابات وعدد الذين يدخلون المستشفيات مقلق جدا".

من جهته، صرح منسق خلية مكافحة كورونا جواو غاباردو أن "هناك وفاة واحدة كل ست دقائق" بسبب كوفيد-19 في ولاية ساو باولو.

وأضاف محذرا أن "سيناريو الأيام المقبلة ليس مطمئنا، بل بالعكس.إنه قاتم وخطَر نقص في أسرة العناية المركزة وارد إذا لم تتخذ ساو باولو إجراءات خلال وقت قصير".

وأكد جواو دوريا أنه لن يتراجع على الرغم من ضغوط الأوساط الاقتصادية والرئيس جايير بولسونارو الذي يعارض أي شكل من أشكال العزل أو إبطاء النشاط الاقتصادي.

وقال إن "ساو باولو ليس لديها حكومة شعبوية تتخلى عن مواطنيها"، في إشارة واضحة إلى بولسونارو الذي قد يكون منافسا له في الانتخابات الرئاسية في 2022.

وكانت البرازيل أطلقت خلال الأسبوع الجاري حملة تلقيح وطنية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة.

ويتوقع الخبراء أن تواجه بسرعة نقصا كبيرا في الجرعات.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل 215 ألفا بينها 51 ألفا في ولاية ساو باولو وحدها.

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