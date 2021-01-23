الأنبا ثاؤفيلس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط؛ اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بمنفلوط.شاركه في اتمام صلوات القداس الإلهي؛ الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.