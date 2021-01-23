رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استياء بعد قرار بنقل جنود الحرس الوطني ليناموا في موقف للسيارات بواشنطن

السبت 23/يناير/2021 - 08:26 ص
الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
طباعة
أثار قرار بتحويل مرآب للسيارات تحت الأرض إلى مهجع لجنود الحرس الوطني الذين يحمون الكونجرس الأميركي، استياء في واشنطن ما اضطر السلطات إلى التراجع عنه بسرعة.

ونشر نحو 25 ألف جندي في العاصمة الأميركية لضمان أمن مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن الأربعاء بعدما اقتحم أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

واعتاد عدد من هؤلاء الجنود الاستراحة في ممرات الكونجرس على الأرض او حتى في أسرة ميدانية لكن الجنود نقلوا بعد ظهر الخميس عقب حفل التنصيب واستئناف جلسات الكونجرس، إلى موقف قريب للسيارات تحت الأرض.

وأثارت صور الجنود الجالسين على الأرض والمتكئين على أعمدة خرسانية في المرآب تحت ضوء النيون الباهت، وإمكانياتهم المحدودة في الاتصال عبر الانترنت أو الوصول إلى مراحيض أو مخارج للكهرباء، غضب مسؤولين منتخبين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر السبت إن هذا القرار "غير مقبول، وأبلغت المسؤولين عن أمن مبنى الكابيتول بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى وأعد كل عضو في الحرس الوطني بأنه لن يحدث مرة أخرى".

من جهته، كتب النائب الديموقراطي بريندان بويل في تغريدة على تويتر "إنها إهانة لجميع وحدات الحرس الوطني التي تنفذ الأوامر وتقوم بدوريات في البرد والمطر طوال الليل"، مشيرا إلى أن الجنود "قاموا بحماية الكابيتول عندما كنا في أمس الحاجة إليهم".

أما السناتور الجمهوري تيم سكوت فقد رأى أن هذا الوضع "غير مقبول وخطير" بينما عرضت السناتورة الديمقراطية تامي داكويرث التي عملت في الحرس الوطني من قبل تقديم مكتبها لجنود الاحتياط.

وبعد ساعات، نقل الجنود من جديد إلى مجمع الكابيتول.

وبعد ظهر الجمعة قامت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بزيارة مفاجئة لمجموعة من الأفراد العسكريين المناوبين أمام الكونجرس وقدمت لهم حلويات.

وقالت إن "الحرس الوطني سيكون له دائما مكانة خاصة في قلوب كل أفراد عائلة بايدن" في إشارة إلى النجل الراحل للرئيس بو بايدن، الذي كان عضوا في الحرس الوطني في ديلاوير.

والتقطت جيل بايدن صورا مع الجنود.

وقال شومر إن لا أحد يعرف بالضبط من الذي اتخذ قرار نقل العسكريين.

وصرح مسؤولو الحرس إنه صدر عن شرطة الكابيتول التي نفت ذلك.

وأكدت يوجاناندا بيتمان رئيسة شرطة الكابيتول بالنيابة في بيان أنها "لم تأمر الحرس الوطني بمغادرة المبنى".

وكانت شرطة الكابيتول واجهت انتقادات حادة بعدما تجاوزها الحشد في السادس من يناير.

موضوعات متعلقة

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الصور

image description

مقتل شاب لسرقة دراجته النارية في دمياط

image description

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدليات بدمياط (صور)

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

الجزويت يناقش هاملت الجرافيك المصري..نحميا سعد

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

أمل الشربينى تكشف تفاصيل أول ترجمة عربية لراوية «تلك الليلة»