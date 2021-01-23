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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بايدن ورئيس وزراء كندا يلتقيان الشهر المقبل

السبت 23/يناير/2021 - 08:24 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قال مكتب رئيس الوزراء الكندي اليوم السبت، إن جاستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفقا على الاجتماع الشهر المقبل في أعقاب اتصال هاتفي بينهما تعهدا فيه بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا في أمريكا الشمالية.

وحرص ترودو على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد والتخلص من سنوات دونالد ترامب التي كثيرا ما شابها الاضطراب وكان أول زعيم أجنبي يتحدث مع بايدن منذ تنصيبه يوم الأربعاء.

وقال مكتب ترودو في بيان إن الرئيسيين"اعترفا بأن الأولوية الأساسية للبلدين هي إنهاء جائحة كوفيد -19 العالمية "، كما ناقشا التعاون في مجال اللقاحات.

وقال مصدر بالحكومة الكندية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف ، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع الشهر المقبل سيكون مباشرا أم افتراضيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين شددا على "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأمريكية الكندية" وناقشا التعاون على أجندة واسعة النطاق بما في ذلك مكافحة كوفيد -19.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم السبت، في أول مكالمة للرئيس الأمريكي مع رئيس أجنبي منذ تنصيبه هذا الأسبوع.

وقال البيت الأبيض إن المكالمة سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين الولايات المتحدة وكندا وستنشط التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا والدفاع والعلاقات الاقتصادية والقيادة العالمية للتصدي لتغير المناخ.

وبحث بايدن وترودو رؤيتهما المشتركة للانتعاش الاقتصادي المستدام واتفقا على التعاون لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى صفر.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أقر بخيبة أمل ترودو من قراره بإلغاء تصريح خط أنابيب كيستون إكس إل المثير للجدل.

وفي واحدة من أول إجراءاته كرئيس، ألغى بايدن التصريح الصادر في مارس 2019 لخط الأنابيب، الذي كان سينقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بنائه لا يتوافق مع أهداف إدارته الاقتصادية والمناخية.

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