اليوم.. الأنبا إبراهيم إسحق يترأس رسامة أسقف سوهاج للأقباط الكاثوليك

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق؛ بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم السبت، رسامة وتجليس الأنبا توما حبيب أسقفا لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.وكان قد اجتمع نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج، الاثنين الماضي؛ بكشافة إيبارشية سوهاج، وذلك بحضور القمص أنطونيوس سبع الليل، راعي كاتدرائية يسوع الملك بطهطا، ومسئول كشافة المطرانية.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: تضمن الاجتماع مناقشة ترتيبات استقبال نيافة الأنبا توما حبيب.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كما تعرفت المجموعة المختارة للتنظيم والاستقبال على الترتيبات المطلوبة.