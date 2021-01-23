1927 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 530 ألفا و818 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسبما نقلته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، اليوم السبت، بأن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة وصل إلى 11 ألفا و247 حالة وفاة بعد تسجيل 43 وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.وبلغ أعداد الحالات النشطة حاليا 35 ألفا و63 حالة، فيما وصل إجمالي أعداد الحالات المتعافية إلى 484 ألفا و508 حالات.