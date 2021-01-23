صفاء الطوخي تبدأ تصوير «خلي بالك من زيزي» الأسبوع الحالي

تبدأ الفنانة صفاء الطوخي تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الأسبوع الحالي.ومن المقرر عرض المسلسل في سباق دراما رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي يتناول العلاقات الاجتماعية داخل الأسر المصرية وتآثيرها على الأجيال في كل مرحلة."خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، نهى عابدين، صبري فواز، علي قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين.. تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.