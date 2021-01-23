اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

تقام اليوم السبت 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس "الترضية" ببطولة العالم لكرة اليد الـ 27 التي تستضيفها مصر حاليًا.وسيلتقي في الدور الرئيسي منتخبا أوروجواي وإسبانيا في المجموعة الأولى بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وقطر والبحرين في المجموعة الثانية بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.كما سيلتقي منتخبا بولندا والمجر في المجموعة الأولى بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، والأرجنتين وكرواتيا في المجموعة الثانية بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.وسيلتقي منتخبا ألمانيا والبرازيل في المجموعة الأولى بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، واليابان والدنمارك في المجموعة الثانية بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.ويتصدر منتخب المجر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط (بينها 4 نقاط في جعبته من تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة في الدور التمهيدي للبطولة)، واحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني برصيد 5 نقاط (3 نقاط من الدور التمهيدي)، ثم بولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط (بينها نقطتان من الدور التمهيدي).وجاء منتخب ألمانيا في المركز الرابع برصيد نقطتين كانتا في جعبته من الدور التمهيدي، تلاه منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة (من الدور التمهيدي)، ثم منتخب أوروجواي الذي حل في المركز السادس بلا رصيد من النقاط.ويتصدر منتخب الدانمارك المجموعة الثانية بالدور الرئيسي للبطولة برصيد 6 نقاط (بينها 4 نقاط في جعبته من تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة في الدور التمهيدي للبطولة)، تلاه منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط (لديه 3 نقاط من الدور التمهيدي)، ثم المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط (بينها نقطتان من الدور التمهيدي).وحلت قطر في المركز الرابع برصيد نقطتين (من الدور التمهيدي) واليابان خامسا برصيد نقطة واحدة (من الدور التمهيدي )، وأخيرا منتخب البحرين في المركز السادس بلا رصيد من النقاط.وسيلتقي في كأس الرئيس لمراكز للترضية منتخبا تونس والكونغو الديموقراطية في المجموعة الأولى بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في الساعة السابعة مساء، وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا أنجولا والرأس الأخضر "كاب فيردي" أيضا لكن المباراة احتسبت للفريق الأنجولي بعد انسحاب الأخير من باقي مبارياته في المونديال.جدير بالذكر أنه بداية من البطولة الحالية، سيتم تصنيف الفرق في الدور الرئيسي بناء على نتائجهم وفارق الأهداف مع الفرق المتأهلة الأخرى، أي سيتم حذف نتائجهم وأهدافهم المسجلة والمستقبلة ضد الفريق المصنف رابعًا في مجموعتهم في الدور التمهيدي، وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة في الدور الرئيسي إلى دور الثمانية مباشرة.وسيلعب في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية من الدور التمهيدي وهم: المجر وألمانيا وأوروجواي وإسبانيا وبولندا والبرازيل.وفي المجموعة الثانية من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الثالثة والرابعة من الدور التمهيدي وهم كرواتيا وقطر واليابان والدانمارك والأرجنتين والبحرين.وفي المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الخامسة والسادسة من الدور التمهيدي وهم: فرنسا والنرويج وسويسرا والبرتغال وأيسلندا والجزائر.وفي المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة من الدور الرئيسي وهم: السويد ومصر ومقدونيا الشمالية وروسيا وسلوفينيا وبيلاروسيا.وبداية من الدور ربع النهائي، ستكتمل البطولة بنظام خروج المغلوب.والتصنيف الأخير للفرق المتأهلة للدور الرئيسي، والتي ستخرج من ذات الدور كالآتي:المركز التاسع حتى المركز الـ12: المراكز الثالثة في كل مجموعة.المركز الـ13 حتى المركز الـ16: المراكز الرابعة في كل مجموعة.المركز الـ17 حتى المركز الـ20: المراكز الخامسة في كل مجموعة.المركز الـ21 حتى المركز الـ24: المراكز السادسة في كل مجموعة.وسيكون الفيصل في التصنيف حسب النقاط، وان كانت الفرق متساوية في النقاط سيكون فارق الأهداف ومن ثم الأهداف المسجلة.وسيحدد كأس الرئيس، الذي ستتنافس عليه الفرق التي احتلت المركز الرابع من مجموعات الدور التمهيدي (8 فرق) التصنيفات من 25 حتى 32.وسيضم كأس الرئيس مجموعتين: المجموعة الأولى ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الأولى حتى الرابعة من الدور التمهيدي وهم: تونس وأنجولا والكونغو الديموقراطية فقط بعد انسحاب الرأس الأخضر "كاب فيردي".والمجموعة الثانية ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الخامسة حتى الثامنة من الدور التمهيدي وهم: النمسا والمغرب وتشيلي وكوريا الجنوبية.وسيواجه كل فريق بقية فرق المجموعة، على أن يتم تحديد التصنيف بعد نهاية المجموعات، حيث سيلعب متصدرا المجموعتين مباراة فاصلة لتحديد المركزين الـ25 والـ26، بالتبعية ستحدد بقية المراكز بنفس الطريقة.