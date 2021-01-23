«ومازلنا نتذكر» و«أخيرا بايدن رئيسا» أبرز مقالات كتاب الصحف

سلط كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، صباح السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر إن الربيع العربى من فعل الشيطان الذى جاء من الغرب بحثا عـن شياطين الشرق، الذين هم أصلا من صناعته، فاتحدت إرادة الطرفين على إشعال صراع ديني دموى في المنطقة.. ولا يعلم الغرب أن صراع الأديان في الشرق ليس كما في بلادهم، وتتعمق جراحه بمرور الزمن ولا تتداوى، ولعل إراقة الدماء لم تتوقف لحظة واحدة، حتى الآن فى مستنقعات الثأر الدينى.وأضاف جبر- في مقاله بصحيفة (أخبار اليوم) بعنوان (ومازلنا نتذكر)- أن الربيع المصري انطلقت نسائمه في ٣٠يونيو وخرج الشعب المصرى عـن بكرة أبيه، ينقذ بلاده من بين أنياب الشيطان، واستجابت السماء لدموع الخائفين على بلدهم، وكانت إرادة االله فوق أيدى كل من أضمر لمصر ًشرا.. ولكن لا تزال الكهوف مليئة بالشياطين، والعقول مفخخة بأفكار إرهابية، أخطر من الديناميت والمتفجرات.وتابع "كتب لمصر النجاة، لأنها رغـم المحـن، حافظت على ثوابتها الراسخة، وأهمها عدم السماح بتقويض العمود الرئيسي للدولة المصرية، وقاد الجيش المصرى العظيم عملية إعادة تثبيت أركان الدولة المنهارة، ولم يكن صدفة أو ثورية أن يرفع الأشرار شعار يسقط حكم العسكر، فهم يدركون ً تماما أن بقاء الجيش معناه بقاء مصر واستمرارها.. ورسخ الجيش قاعدة احترامه للشعب، واحترام الشعب له، في أحلك الفترات على مر التاريخ.وأشار إلى أن الهدف كان هو السعى إلى استبدال مؤسسات الدولة بكيانات بديلة، الشاطر وميليشياته وكهنة المقطم، وتلقى جهاز الشرطة أصعـب الـضـربات، مـن الدعـوات الكاذبة إلى هيكلته بهدف تصفيته، إلى ظهور الضباط الملتحين لأخونة الأمن، ناهيك عن التنكيل بجهاز أمن الدولة، ومحاولات محو ذاكـرة الأمن، وعمليات حرق أقسام الشرطة لتوصيل رسالة للداخل والخارج بأن الدولة غير قادرة على حماية مواطـنيها، ولكن خاب مسعاهم ووقفت البلاد على قدميها واستعادت قوتها.وأوضح أن ديمقراطية الربيع العربى لن تتحقق كما قال صانعوها إلا بعد اقتتال داخلى وحروب دينية لمدة ثلاثين عاما، مثلما حدث في أوروبا في القرن السابع عشر، وأدى إلى فناء ثلث سكان بعض الدول، وبعدها يجلس المنهزمون على موائد التفاوض، لاختيار النموذج الديمقراطي، على قاعدة "كلهم مهزومين"، فيقبلون رغم أنفهم الشروط والاملاءات.وأكد أن ديمقراطية الربيع المصري تنبع من ثقافة المصريين وحضارتهم ووعيهم ومكوناتهم الفكرية وعقيدتهم الدينية، وتترجم المـخـزون الاستراتيجي للمجتمع، فى صياغة نظام حكم يلبى سلمية انتقـال السلطة، ويحقـق رضاء عـمـوم المصريين، ويجـب أن يفهم الغـرب أن الديمقراطية ليست ساندويتش (هامبرجر) وزجـاجـة (بيبسي) يريدون كل الشعوب تناولها، واستساغة مذاقها.ولفت إلى أن الخروج العظيم في ٣٠ يونيو كان الوسيلة الحاسمة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، وأن هذا الوطن لن يجعل مستقبله ً موضوعا للمراهنات، ولن يستسلم ً أبـدا لزيف وخداع اللوبي الناعم الذي يبرر العمليات الإرهابية بالفقر وحقوق الإنسان، ففاتورة العمليات الإرهابية سبب رئيسي في المعاناة، وكانت السيارات المفخخة التى تقتل الأبرياء حافزا ليصرخ الناس "ارحلوا عن وطننا"، فالمصريون يزرعون الخير والحـب والسلام، وأنتم صناع الموت والخراب والدمار.وفي مقال بعنوان (أخيرا بايدن رئيسا) قال وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق عبد الله حسن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أدى القسم أخيرا ليدخل البيت الأبيض ويصبح الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حرص على عدم حضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد كما يحدث في هذه المناسبات.وأضاف حسن أن ترامب أراد بغيابة أن يؤكد في قرارة نفسه أنه هو الفائز في هذه الانتخابات الرئاسية، ولعله تناسى أنه كان وراء تحريض مؤيديه على اقتحام مقر الكونجرس للحيلولة دون إعلان فوز بايدن.وأشار إلى أن هذه الأحداث المؤسفة أثارت ردود فعل غاضبة لدى الأمريكيين سواء في الحزب الجمهوري المؤيد لترامب أو الديمقراطي المؤيد لبايدن وكادت أن تؤدي إلى اتخاذ الكونجرس قرارا بعزل ترامب قبل انتهاء فترة رئاسته رسميا.وأوضح أن في أول خطابات بايدن أعلن أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين في إشارة إلى عدم التفرقة بين الأمريكيين أيا كانت انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو الدينية، خاصة أن المجتمع الأمريكي عانى خلال السنوات الأخيرة من العنصرية.وأشار إلى أن العالم يتطلع للولايات المتحدة في العهد الجديد لبايدن لعلها تكون الرائدة في إنقاذ البشرية من هذا الوباء ومن صراعات باعتبارها القوة الأكبر في عالم اليوم.أما الكاتب الصحفى جلال عارف قال- في مقاله بعنوان (أمريكا والشرق الأوسط.. ودروس السنوات الصعبة!)- إن على عكس الـبـدايـة المضطربة لعهد الرئيس السابق «ترامب» فى البيت الأبيض قبل أربـع سـنـوات، تبدو الإدارة الجـديـدة حريصة على إعطاء صـورة لإدارة مستعدة للموقف وجـاهـزة لإصدار القرارات من اللحظة الأولــى.. وهكذا دخـل «بـايـدن» مباشرة إلـى مكتبه بعد نهاية مراسم التنصيب ليوقع ما يصل إلى سبعة عشر قـرارا ً رئاسيا تتصل بقضايا هامة داخلية وخارجية وتؤكد أن التحرك سيكون ً سريعا نحو التعامل مع إرث ترامب داخليا وخارجيا.وأضاف عارف أن الاجـتـهـادات كـثـيـرة فيما يتعلق بالتغييرات المحتملة فـى سياسة واشنطـن نـحـو المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما هــو الحــال فى العالم كله.. وأظـن أن أول ما ينبغى استبعاده هنا هو ما يروجه البعض أو يتمناه بأن تكون رئاسة «بايدن» هى الولاية الثالثة للرئيس الأسبق أوباما.. ليس فقط لأن الظروف تغيرت كثيرا فى أمريكا وفى المنطقة وفـى العالم كله ولـكـن أيـضـا لأن دروس الـسـنـوات الصعبة لا يمكن التغاضى عنها، ولأن ثمن السياسات الخاطئة كان كبيرا، ولأن أمريكا التى تخوض الآن معركة حاسمة ضد إرهاب الداخل تدرك الآن أكثر من أى وقت مضى أن الإرهاب ملة واحدة، وأن مراجعة السياسات الخاطئة فى هذا المجال لم يعد منها مفر!!.وأشار إلى أن دروس الماضى القريب تقول لنا وللآخرين إننا وحدنا المسئولون عن قرارنا وما ينتج عنه من آثار، ثورة شعب مصر ووحدته هى التى أجبرت العالم على احترام قـراره بإسقاط حكم الإخـوان الإرهابي، وهى التى جعلت الولايات المتحدة تغير موقفها من ٣٠ يونيو وجعلت العالم كله يدرك قيمة أن يتصدى شعب مصر وجيشها الوطنى للإرهاب وحيدا حتى يستفيق العالم ويعرف أن مصر لم تنقذ نفسها فقط، بل حمت المنطقة والعالم وأوقفت خطر أن يسقط الجميع فى قبضة الفوضى وجنون الإرهاب.بينما قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق إن في مثل هذه الأيـام وتحديدا منذ 10 سنوات استشعر المصريون الخطر على هذا البلد وطنهم، وانخلعت قلوبهم خوفا على هذا البلد الأمين أن يلقى المصير المجهول بعد أن تكالبت عليه قوى الشر والمؤامرة التى نسجت حبالها لتلفها حول رقبة الوطن، وعـاث الخونة والمرتزقة والطابور الخامس والمجندون فسادا لحساب قوى شيطانية سعت لإسقاط مصر والإجهاز عليها.وأضاف توفيق- في مقاله بصحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (الرئيس والشعب.. وحكاية وطن)- أن المؤامرة كانت محكمة شـديـدة الخـطـورة حاولوا تغييب وعى وعقول الشعب بشعارات ومـتـاجـرات فـى ظـاهـرهـا الـرحـمـة والحـريـة والعدالة الاجتماعية وباطنها الخلاص من أقدم دولة وطنية عرفها التاريخ، وسعوا بكل الطرق وبضغوط الإرهاب والفوضى والسلب والـنهـب فى زمـن اللا دولـــة تمـكين جماعة الإرهاب والخيانة والضال، ودعموا وساندوا أقذر وأحقر تنظيم إرهابى عرفه التاريخ وهو الإخوان المجرمون.وأشار إلى أن رغم وصول الإخوان المجرمين إلى سدة الحكم في مصر إلا أن مؤسسات الدولة الوطنية المصرية العظيمة تصدت لكل محاولات اختطاف الوطن، ونجح المصريون بعد ان استردوا وعيهم الحقيقي، وعرفوا تفاصيل المؤامرة وأدركوا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية وهبوا في أعظم ثورة في تاريخ مصر هي ثورة 30 يونيو 2013 ليعلنوا إرادتهم وعزمهم على عزل هذه الجماعة الإرهابية.وتابع أن مصر قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت على شفا الضياع والانهيار، مصر كانت في غرفة العناية الحرجة كنا نقضي مجرد أيام ليس مقدورنا حتى مجرد الحلم في غد أفضل.وأوضح أن المصريين يعرفون ويحفظون عن ظهر قلب ما حققه السيسي لوطنه وما أنجزه لشعبه ولعل الصورة في مصر والواقع قبل وبعد السيسي تشهد بالفارق.وقال "لقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره ودحر جحافل الشر والإرهاب فعادت ثقة المصريين وسعادتهم وابتسامتهم وأملهم في حياة أفضل".وأضاف "من حق المصريين أن يفخروا برئيسهم ووطنهم ومن حق الرئيس السيسي أن يحظى بهذه المكانة الرفيعة في قلوب المصريين".أما الكاتب الصحفي نشأت الديهي فقال في مقاله بعنوان (الدول المزعجة) إن مصطلح الـدول المارقة ظهر على لسان الرئيس الأمريكى بوش الابن قبيل حرب العراق حينما سمى كال من العراق وإيران وكوريا الشمالية، لكن وبعد أن تبدت الأمـور اكتشفنا أن الـدول المارقة كثيرة.وأضاف أننا نحتاج أن نتحدث عن الـدول المزعجة، مزعجة للأمن والسلم الدوليين ومزعجة لجيرانها ومزعجة لحلفائها، تركيا نموذج مثالى للدولة المزعجة، لديها مشاكل مع العراق وإيـران وسوريا وقبرص واليونان وفرنسا ومصر والإمـارات والسعودية.وأشار إلى أنه لم يتفوق على الإزعاج التركى إلا الإزعاج الإثيوبى فمشاكل إثيوبيا مع الـسـودان وجنوب السودان وكينيا والصومال وجيبوتى وأوغندا ومصر، لكن يبدو أن القاسم المشترك بين تركيا وإثيوبيا هو الأطماع فيما هـو حـب للآخرين، مـع استخدام وسائل تساعد فى فرض الأمر الواقع والمفاوضات من أجـل كسب الوقت لا من أجـل الـوصـول إلى حلول للمشكلات العالقة.وتابع إن قضية سـد النهضة نموذج مثالى على الأسلوب الإثيوبى فى محاولة فـرض الأمــر الـواقـع وعــدم الانتباه إلـى القانون الـدولـي أو الحقوق والواجبات، إثيوبيا تماطل وتسوف وتخلق المعضلات، لكنها تجلس على مائدة المفاوضات ليس من أجل التفاوض وإنما من أجل كسب مزيد من الوقت لمزيد من فرض الأمر الواقع، انتبهت مصر مبكرا للألاعيب الإثيوبية وصعدت بالقضية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولى وأخيرا الاتحاد الإفريقى، وأتصور أن هناك حلولا أخرى فى يد متخذ القرار لم يتم الإفصاح عنها بعد.وفي مقاله بصحيفة (الأهرام) بعنوان (التعليم في مجلس النواب) قال الدكتور أسامة الغزالي حرب إن قضية التعليم ليست كأي قضية واهتمام كافة نواب البرلمان بها أمر مفهوم ومشروع، فهم يدركون جميعا ما يعاني أبناء دوائرهم من محنة التعليم الحالية في مصر.وأضاف أسامة الغزالي حرب أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي حلق بنا ولا يزال يحلق في أفكاره وأحلامه عن التعليم الإلكتروني والإنترنت والتالبت والبوكليت.وأشار إلى أن النواب من حقهم ومن واجبهم أن يعرفوا أسباب تراجع مصر ليس فقط إلى المرتبة 139 عالميا وإنما تراجعها لتكون فى ذيل البلاد العربية كلها كما أشارت النائبة المحترمة نشوى الديب.وتابع "إننى أتمنى أن يتبنى مجلس النواب برئاسة المستشار جبالى فكرة عقد مؤتمر قومى شامل جامع يحضره كل المسؤولين والمتخصصين فى التعليم ويحظى بأعلى رعاية من الدولة على أمل أن يكون ذلك بداية إصلاح تعليمى جذرى وجاد.