رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة تتصدر اهتمامات الصحف

السبت 23/يناير/2021 - 08:04 ص
زيارة السيسي لأكاديمية
زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة
أ ش أ
طباعة
تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

وأشارت الصحف إلى قيام الرئيس السيسى، فجر الجمعة، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء أداء الطلبة للطابور الصباحي.

كما تفقد الرئيس السيسي القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون، والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما استعرض طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك الرئيس السيسي أبناءه من طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار، واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث، واطمئن على أحوالهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

كما ركزت الصحف على تفقد وزير النقل كامل الوزير تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائي، حيث أكد أنه سيتم افتتاح أول مرحلتين للقطار الكهربائي (السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان) في احتفالات أكتوبر المقبل.

وقال كامل الوزير إن مشروع القطار الكهربائي يتضمن 16 محطة بطول 90 كيلو مترا، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلتين 76.5%، وتمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية (1) والثانية من محطة العاصمة الإدارية (1) حتى العاصمة الإدارية (2).

وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت الصحف أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري السفير المصرى لدى الصين، شهدا، خلال تقنية (الفيديوكونفرانس)، توقيع عقد استكمال الأعمال بمشروع تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شهدا توقيع مذكرة التفاهم لإدارة وتشغيل المشروع.

وأكد الوزير- وفق بيان صادر عن وزارة الإسكان- أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليس آخر المشروعات التى تنفذها شركة (cscec) الصينية بمصر، بل إنه يجرى حاليًا التنسيق مع الشركة من أجل تنفيذ عدد من المشروعات بعدد من المدن الجديدة، من أجل الاستفادة من خبرات الشركة والارتقاء بمستوى العمران المصرى، وهو ما يُعد دليلًا على متانة العلاقات الصينية المصرية، والتعاون المشترك فى مجال البناء والتشييد.

بدوره، أكد سفير مصر لدى الصين، أنه وفريق العمل بالسفارة على أتم استعداد لبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والصينى فى مختلف المجالات، متوجهًا بالتهنئة لوزارة الإسكان والشركة الصينية على هذا الحدث الهام.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يؤكد على الالتزام بموعد تنفيذ مختلف المشروعات.

وأشارت الصحف إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بعنوان "تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية".

وصرح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بأن القرار يأتي على خلفية تصاعد حالات التعصب الديني والتمييز على أساس الدين، وتزايد الحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر، حيث يحث القرار جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لدعوات الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العنف.

وأشار السفير محمد إدريس إلى أن قرار حماية المنشآت الدينية الذي قدمته مصر مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة يعد الثاني الذي تقدمه مصر وتعتمده الأمم المتحدة خلال شهرين في مجال ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، حيث كانت الأمم المتحدة قد اعتمدت يوم 21 ديسمبر 2020 قرارا يقضي بإعلان 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية، وهو القرار الذي كانت قد قدمته مصر والإمارات.

وأكد السفير إدريس أن اهتمام مصر بهذا المجال ينبع من موقعها الحضاري كمنارة للاعتدال والوسطية والتعايش المشترك، ومن واقع مسؤوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية.

ويدين القرار جميع الاعتداءات على الأماكن والمواقع الدينية، ويدعو الدول إلى دعم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.

كما يطالب القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر عالمي يهدف إلى اتخاذ إجراءات محددة من أجل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مع التأكيد على أن المسئولية الأساسية في هذا الشأن تقع على عاتق الدولة الوطنية.

موضوعات متعلقة

إحالة متهم بابتزاز مسنة بفيديوهات إباحية للجنايات

الصحة: 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

نجل عمرو دياب يشارك الهضبة حفله الغنائى بدبى (صور)

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

الجزويت يناقش هاملت الجرافيك المصري..نحميا سعد

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

أمل الشربينى تكشف تفاصيل أول ترجمة عربية لراوية «تلك الليلة»