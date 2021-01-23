«المونتيور» تكشف سر الخلاف بين الحليفين «أردوغان وبهجلي»

قال ميتين جوركان، الضابط السابق بالقوات الخاصة التركية والمحلل العسكري حاليا، في مقال له على الموقع الأمريكي المونيتور: إن حوادث العنف السياسية في تركيا فاقت التوقعات الآن، واعتبر أن تحالف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع شريكه القومي تحت ضغط متزايد وسط مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية.وتابع: لقد وقعت ثلاث اعتداءات ذات دوافع سياسية على شخصيات منتقدة للحليف القومي للحكومة العاصمة التركية الأسبوع الماضي، والضحايا هم سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، وأورهان أوغوروغلو، الصحفي الذي يترأس مكتب أنقرة لصحيفة ينيكاج اليومية، وأفسين هاتيبوغلو، المحامي الذي يقدم برنامجًا تلفزيونيًا على قناة تنتقد الحكومة، وجميعهم تعرضوا للضرب وضح النهار خارج منازلهم من قبل رجال ملثمين يحملون العصي والبنادق.وقال ميتين: القاسم المشترك بين الضحايا، انتقادهم حزب الحركة القومية، الحليف الانتخابي والشريك الفعلي لحكومة أردوغان، حزب العدالة والتنمية (AKP)، كما أنهم ينتمون إلى خلفية سياسية قومية، لكنهم أصبحوا من منتقدي حزب الحركة القومية، العمود الفقري للحركة القومية التركية، بسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية.وتابع: من الواضح أن الاعتداءات تهدف إلى التنمر على السياسيين المعارضين والشخصيات الإعلامية، وخاصة أولئك الذين ينتقدون حزب الحركة القومية، لكن يبدو أنهم يحملون رسالة إلى أردوغان أيضًا - تذكيرًا بأن حلفاءه القوميين لن يخجلوا من إثارة التوترات السياسية لإجباره على اتباع الخط الذي وضعه دولت بهجلي.في الواقع، يتعرض تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، الذي ساعد أردوغان على تثبيت نظام الرئاسة التنفيذية والفوز بالانتخابات في عام 2018، لضغوط متزايدة من الداخل والخارج، كما يريد بهجلي أن يتأكد من أن أردوغان لن يتخلى عن حزب الحركة القومية لصالح حلفاء أكثر ملاءمة قبل انتخابات 2023.أكد كل من أردوغان وبهجلي أن تحالفهما سليم وملزم بالفوز في انتخابات 2023، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن التأييد الشعبي لهما في تراجع.ومع ذلك، فإن سلسلة من التطورات في الأشهر العديدة الماضية تقدم أدلة وافرة على أن العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ليست سلسة كما كانت في الانتخابات الرئاسية في 2018 أو الانتخابات البلدية في العام التالي.في السياسة الداخلية، هناك خلاف بين أردوغان وبهجلي حول العديد من القضايا الحاسمة، الأول هو وعد أردوغان بإصلاحات قضائية واقتصادية، ومن المرجح أن يكشف عنها في فبراير.ثانيًا، كان أردوغان يزور أحزابًا صغيرة من مختلف الأطياف في محاولة واضحة لتشكيل كتلة سياسية ثالثة ستكون تحت سيطرته وتقسيم المعارضة، لكن مثل هذه الكتلة يمكن أن تخفف من اعتماد أردوغان على حزب الحركة القومية. ومن هنا، أدت اتصالاته مع الأطراف الأخرى إلى إثارة أزمة ثقة في التحالف.ومن أبرز اتصالات أردوغان تلك التي تربطها بحزب السعادة، خليفة حزب الرفاه الإسلامي الذي بدأت فيه مسيرة أردوغان السياسية. ومن الجدير بالذكر أن أردوغان زار هذا الأسبوع قبر نجم الدين أربكان، زعيم الرعاية الاجتماعية ومعلمه السياسي حتى انفصل الاثنان بعد انقسام في الحركة.الهزات في تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إيديولوجية أيضًا، وهي نابعة من التنافس حول كيفية تشكيل القومية التركية الجديدة. هل تعطي الأسبقية للمعتقدات الإسلامية أو القيم العلمانية؟يدرك أردوغان جيدًا أن النزعة القومية المستوحاة من حزب الحركة القومية آخذة في الصعود على مستوى القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية، مما يهدد بالعلمنة وانتزاع بعض شرائح قاعدته، ولمنع مثل هذه التحولات، يحتاج إلى التأكد من أن قاعدته تظل ملتزمة بالقيم المحافظة والحفاظ على مؤهلاته الإسلامية السياسية حية.سبب آخر لأزمة الثقة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يتعلق بخطة لتعديل القوانين الانتخابية، حيث يعمل الحليفان بهدوء على خطة عمل، لكن لم يتوصلا بعد إلى توافق في الآراء، وفي حين يأمل حزب العدالة والتنمية في إجراء تغييرات من شأنها تسهيل إعادة انتخاب أردوغان، يصر حزب الحركة القومية على الحفاظ على عتبة 50٪ التي يحتاج إليها المرشح الرئاسي للفوز. كما يعارض حزب الحركة القومية أي تنازلات قد تمهد الطريق للعودة إلى النظام البرلماني.زمن وجهة نظر حزب الحركة القومية، فقط الحكومة القوية، التي تعتمد على نظام الرئاسة التنفيذية وتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، يمكنها التعامل مع التهديدات الوجودية المتصورة لتركيا من منطقة معادية وعدم الاستقرار السياسي والجماعات الإرهابية في الداخل.هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بحزب الشعوب الديمقراطي الذي يهيمن عليه الأكراد، وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان، حيث دعا حزب الحركة القومية إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة التعاون مع الإرهابيين والتحريض على العنف، ولك يبدو أن أردوغان متردد في مثل هذه الخطوة.كما أن جهود أنقرة الأخيرة لتعديل سياستها الخارجية لا تروق أيضًا لحزب الحركة القومية، وتشمل هذه الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والاستئناف المخطط للمحادثات مع اليونان، والمبادرات إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون أكثر صرامة مع تركيا من خلال سياسات يمكن أن تزيد من الضغط على تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.