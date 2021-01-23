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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتحدث للمرة الأولى: سنفعل شيئا قريبا

السبت 23/يناير/2021 - 07:46 ص
ترامب
ترامب
هدير سند
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ألمح الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، بشأن خططه للمرحلة المقبلة من حياته، في أول تصريح بعد انتهاء ولايته قائلًا سنفعل شيئا.

وقال ترامب خلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الجولف الخاص به بويست بالم بيتش بفلوريدا، لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأميركية، ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: "سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك".

وعلى الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأميركية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

ووصل ترامب إلى فلوريدا الأربعاء الماضي بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، حيث يقيم في ممتلكاته الخاصة.

وكان أحد مساعدي ترامب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الرئيس السابق لأميركا بحاجة إلى استراحة، مضيفا "نأمل أن يلعب الجولف لشهر كامل".

وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024، كما أن يعتزم تأسيس حزب جديد ليدعم فكرة ترشحه، علما أن فريقا صغيرا يرافقه في مقر إقامته ويعمل معه عن قرب.

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