مستشار الرئيس التركى يهدد بقتل صحفى كشف فساد أردوغان

هدد مسعود حقي كاشين، مستشار الرئيس التركي للأمن والسياسة الخارجية، صراحةً صحافيًا تركيًا مقيمًا في السويد بالقتل على الهواء مباشرة، في حوار له مع شبكة قناة «CNN Türk»، قائلًا إن المخابرات التركية ستعثر عليه وتطعمه لأسماك القرش، وفقًا لما نقله موقع معهد ستوكهولم للحريات.استهدف «كاشين» عبد الله بوزكورت، الصحفي المنفي في ستوكهولم، وقال إن منظمة المخابرات الوطنية التركية «MIT)» ستعثر عليه وتعاقبه.يذكر أن «بوزكوت» هو المعارض التركي البارز، ومدير مركز نورديك مونيتور لدراسات الإرهاب والاستخبارات، والذي يوصف بالصندوق الأسود لتركيا.وتابع كاشين: «المخابرات الوطنية التركية سوف تجده؛ لأن الخونة دائمًا ما ينالون عقابهم يومًا ما».وكشف «كاشن» أيضًا أنه بحث عن «بوزكورت»، وخاطب إدارة «تويتر» لمعرفة مكان الصحفي، لكن «تويتر» لم ترد على رسالته ولم يفعلوا أي شيء حيال ذلك، ثم وجه اتهامات ضد شركة التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، مدعيًا أن «تويتر» يعمل ضد الأمة التركية.وتعهد «بوزكوت» بأن الأتراك سيعاقبونه وسيجدونه حتى لو ذهب إلى حفرة جهنم.يذكر أنه في (ديسمبر) 2016، دعا جيم كوجوك، صاحب وسيلة إعلامية، وله علاقات وثيقة مع وزيري الداخلية والعدل الأتراك، المخابرات التركية لاغتيال بوزكورت، وفي حديثه على قناة «TGRT TV»، وهي وسيلة إعلامية موالية للحكومة، قال «كوجوك»، إن عنوان منزل بوزكورت في ستوكهولم معروف من قبل السلطات التركية، وطالب بـ «إبادة» الصحفي.